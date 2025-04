Civitanovese Recanatese sfida decisiva al Polisportivo per evitare i playout

Civitanovese-Recanatese è una partita da tripla. I rossoblù dovranno giocare all'attacco e allo stesso tempo prestare attenzione alle ripartenze e ai singoli giallorossi". Claudio Tridici, ex giocatore del club adriatico e di quello leopardiano, presenta così la sfida in programma domenica al Polisportivo (inizio alle 15). A due giornate dal termine del campionato, la formazione di Bugiardini, quartultimo posto in classifica a quota 33 punti, non può permettersi altri risultati se non la vittoria. Nel contempo, la compagine leopardiana vuole evitare a tutti i costi di scivolare in una zona playout che attualmente è distante soltanto due lunghezze. "Le due squadre – riflette – arrivano a questa partita più o meno alla stessa maniera. Forse la Recanatese è un po' più tranquilla, ma non vorrà commettere particolari passi falsi perché all'ultima giornata sarà impegnata contro il Termoli.

"Crediamo ancora nella salvezza diretta, ma qualora le combinazioni non dovessero premiarci, sarebbe importante disputare l’eventuale spareggio tra le mura amiche, contando sulla spinta del nostro meraviglioso pubblico. Soprattutto domenica, questo sostegno sarà fondamentale". Così Claudio Cicchi, direttore sportivo della Civitanovese, preparandosi ad un finale di stagione in cui i rossoblù dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere l’agognato obiettivo della permanenza nella ... 🔗sport.quotidiano.net

La conferma è arrivata dal verdetto del giudice sportivo: contro il Termoli, la Civitanovese dovrà fare a meno del perno difensivo Ismaila Diop, di cui finora non aveva mai saputo privarsi. A Chieti, il centrale è incappato nella quinta ammonizione e quindi sconterà un turno di squalifica. È una tegola in casa rossoblù. Tra le sue gesta, difficile non ricordare quanto fatto al Del Conero di Ancona, quando i rossoblù allora allenati da Alfonsi portarono a casa una vittoria dal sapore ... 🔗sport.quotidiano.net

"Armato" di penna e taccuino Gabriele Baldassarri è (quasi) sempre presente al Tubaldi partecipando anche con trasporto alle alterne vicende dei giallorossi con i quali, comunque, è rarissimo annoiarsi considerando che non bisogna mai dare nulla per scontato. "Contro il Teramo – ci ha detto – era una partita importante, delicata ed anche un pareggio, visto come stavano andando le cose, sarebbe stato prezioso. 🔗sport.quotidiano.net

