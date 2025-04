Ciucchi Fabbri e Nocerini La creatività in mostra a Ferrara

Ciucchi, è racchiusa l’essenza di una mostra speciale e di tutto prestigio.Nessuno avrebbe potuto catturarla meglio di lei, studentessa in psicologia all’Università di Firenze e figlia di Carlo Ciucchi in arte ’Picchio’, uno dei tre maestri toscani che firmano le opere esposte. ’Dall’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana di Firenze: Carlo Ciucchi ’Picchio’, Barbara Fabbri, Jacopo Nocerini’, questo il titolo della rassegna, è allestita nell’emozionante cornice del Chiostro di San Giorgio della Basilica di San Giorgio fuori le Mura, l’antica prima cattedrale di Ferrara, ed è dedicata al santo patrono della città, San Giorgio. Quotidiano.net - Ciucchi, Fabbri e Nocerini. La creatività in mostra a Ferrara Leggi su Quotidiano.net di Marina Santin"I dipinti di tre artisti, ognuno con il proprio stile. Picchio, classico e sublime. Barbara, cattura la profondità e ti rapisce con la matita. Jacopo, innovativo e onirico". In queste parole di Francesca, è racchiusa l’essenza di unaspeciale e di tutto prestigio.Nessuno avrebbe potuto catturarla meglio di lei, studentessa in psicologia all’Università di Firenze e figlia di Carloin arte ’Picchio’, uno dei tre maestri toscani che firmano le opere esposte. ’Dall’Istituto Statale d’Arte di Porta Romana di Firenze: Carlo’Picchio’, Barbara, Jacopo’, questo il titolo della rassegna, è allestita nell’emozionante cornice del Chiostro di San Giorgio della Basilica di San Giorgio fuori le Mura, l’antica prima cattedrale di, ed è dedicata al santo patrono della città, San Giorgio.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Non si migliora Adcock, ora Furlani 14.01: E’ il momento della finale dei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste: 1 Amoi Brown JAM 7.80 7.80 2 Devynne Charlton BAH 7.65 7.82 3 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.67 4 Grace Stark USA 7.72 7.72 5 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.79 6 Nadine Visser NED 7.72 7.72 7 Ackera Nugent JAM 7.72 7.75 8 Christina Clemons USA 7. 🔗oasport.it

Fiorentina-Juventus domenica 16 marzo alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze. Nessun rinvio per maltempo. Partita valida per la 29esima giornata di serie A diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Assistenti Peretti e Imperie. Quarto ufficiale Zufferli. Al Var La Penna, Avar Doveri. Fiorentina di Raffaele Palladino reduce dalla vittoria con Panathinaikos in Conference League. Dunque nessun rinvio causa maltempo per Fiorentina-Juventus. 🔗corrieretoscano.it

Arezzo, 31 marzo 2025 – Avvio dei lavori di riprogettazione dell’intersezione via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, via fratelli Kennedy Hanno preso il via i lavori di ristrutturazione e potenziamento dell'intersezione tra via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, e via fratelli Kennedy. L’intervento, che prevede importanti modifiche alla viabilità e l’estensione della rete stradale, mira a migliorare il flusso del traffico e la sicurezza stradale. 🔗lanazione.it

Ciucchi, Fabbri e Nocerini. La creatività in mostra a Ferrara. 🔗Su questo argomento da altre fonti