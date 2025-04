Città della Scienza ospita i DidòLab Il 25 26 27 aprile e 3 4 maggio

Città della Scienza ospita i DidòLab. Universo di Didò: dalla Terra allo Spazio, il 25-26-27 aprile e 3-4 maggio Città della Scienza di Napoli, il primo Science Centre italiano, e Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, azienda icona di colore e creatività, sono lieti di annunciare il ritorno di DidòLab 2025: un'esperienza unica, pensata per bambine e .L'articolo Città della Scienza ospita i DidòLab. Il 25-26-27 aprile e 3-4 maggio proviene da Espresso napoletano.

