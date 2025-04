Cinghiali in città sos degli agricoltori Attenzione alla gestione dei rifiuti

alla gestione dei rifiuti".Lorenzo Catellani, presidente della Cia, la confederazione degli agricoltori, lancia il monito dopo che alcuni Cinghiali sono stati avvistati nei giorni scorsi mentre scorrazzavano in viale Umberto, in piena città, nelle ore serali. Tutto immortalato da un video che è diventato virale sui social."Sono attratti dal cibo che possono trovare nei cestini – dice Catellani – Per carità, si tratta di un singolo avvistamento, probabilmente hanno seguito il corso dei torrenti, E non parlerei di emergenza e non vorrei fare allarmismo. Però la prevenzione diventa fondamentale e non possiamo sottovalutare i rischi".La Cia si riferisce soprattutto alla peste suina.

