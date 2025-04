Cina navicella giunge stazione Tiangong

La navicella cinese Shenzhou-20, con 3 astronauti a bordo,è riuscita ad agganciarsi ieri sera al modulo centrale Tianhe della stazione spaziale Tiangong Lo ha ha annunciato l'Agenzia spaziale cinese per le missioni. L'attracco è stato completato dopo un processo durato circa 6 ore e mezza dal lancio dalla base di Jiuquan, nella Cina nordorientale. L'equipaggio della Shenzhou-20 è guidato da Chen Dong, un veterano delle missioni Shenzhou-11 e Shenzhou-14, accompagnato dai 'debuttanti' Chen Zhongrui e Wang Jie.

Jiuquan (Cina), 24 apr. (LaPresse/AP) – La Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou 20 con a bordo tre astronauti nello spazio per sostituire l'equipaggio della stazione spaziale cinese Tiangong. Shenzhou 20 è decollata come previsto a bordo del razzo Long March 2F alle 17.17 ora locale (le 11.17 in Italia). Raggiungerà la stazione Tiangong circa 6 ore e mezza dopo. Il razzo è decollato dal centro di lancio di Jiuquan, ai margini del deserto del Gobi, nella Cina nord-occidentale.

La Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou 20 con a bordo tre astronauti nello spazio per sostituire l'equipaggio della stazione spaziale cinese Tiangong. Il razzo è decollato dal centro di lancio di Jiuquan, ai margini del deserto del Gobi, nella Cina nord-occidentale. La navicella spaziale rimarrà nello spazio prima di riportare indietro l'attuale equipaggio. La missione Shenzhou è comandata da Chen Dong, al suo terzo volo. 🔗tgcom24.mediaset.it

La Cina ha lanciato la navicella spaziale Shenzhou 20 con a bordo tre astronauti nello spazio per sostituire l’equipaggio della stazione spaziale cinese Tiangong. Shenzhou 20 è decollata come previsto a bordo del razzo Long March 2F alle 17.17 ora locale (le 11.17 in Italia). Raggiungerà la stazione Tiangong circa 6 ore e mezza dopo. Il razzo è decollato dal centro di lancio di Jiuquan, ai margini del deserto del Gobi, nella Cina nord-occidentale. 🔗lapresse.it

