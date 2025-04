Cina Xinjiang meccanizzazione trasforma vita di coltivatori di cotone

Aziz Ahmat e' un coltivatore di cotone nello Xinjiang. Grazie alla meccanizzazione agricola, il modo di lavorare suo e dei suoi colleghi e' profondamente cambiato. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6121119/6121119/2025-04-25/Cina-Xinjiang-meccanizzazione-trasforma-vita-di-coltivatori-di-cotone Agenzia Xinhua

Cina: Xinjiang, nebbia mattutina avvolge paesaggio ad Altay - Con l’aumento delle temperature ad Altay, nello Xinjiang della Cina nord-occidentale, il disgelo dei fiumi e la vorticosa nebbia dell’alba trasformano l’area panoramica di Kanas in un sereno paese delle meraviglie onirico. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5946864/5946864/2025-03-03/cina-xinjiang-nebbia-mattutina-avvolge-paesaggio-ad-altay Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: camion pesante a guida autonoma avvia test su strada nello Xinjiang - Un camion autonomo di livello L4 lungo 7 metri ha iniziato i test su strada a Kashgar, nello Xinjiang, nel nord-ovest della Cina. Ridurra’ drasticamente i costi e l’inquinamento, migliorando in modo significativo l’efficienza logistica. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6066529/6066529/2025-04-06/cina-camion-pesante-a-guida-autonoma-avvia-test-su-strada-nello-xinjiang Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: Xinjiang, Tekes promuove sviluppo integrato cultura-turismo - Una foto aerea, scattata il 2 gennaio 2021, mostra una veduta notturna della contea di Tekes, nella prefettura autonoma kazaka di Ili, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur. Fondata negli anni Trenta, Tekes si trova nella valle del fiume Ili, sulle pendici settentrionali dei monti Tianshan. La contea e’ rinomata per il suo insediamento Bagua (o Otto Trigrammi): dalla centrale Tai Chi Plaza, otto strade principali si estendono verso l’esterno in uno schema progressivo e radiale, con le strade interconnesse. 🔗romadailynews.it

Volkswagen vende uno stabilimento, non in Europa ma in Cina a Xinjiang - Il tutto senza considerare la guerra dai dazi tra Europa e Cina che potrebbe aprire nuovi e imprevedibili scenari. LA FABBRICA NELLA CONTROVERSA REGIONE DI XINJIANG Lo stabilimento nello Xinjiang ... 🔗msn.com

Cina La situazione nello Xinjiang sarà all'ordine del giorno durante la visita delle Nazioni Unite in Cina? - Il team guidato dall'Alto Commissario Michelle Bachelet trascorrerà sei giorni in Cina, incluso nello Xinjiang. In questa regione Amnesty International ha documentato la detenzione arbitraria ... 🔗amnesty.ch

Cina: Grotte del lago Ya’er nello Xinjiang - Una foto aerea scattata il 5 aprile 2025 mostra una vista delle Grotte del lago Ya’er della citta’ di Turpan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest della Cina. 🔗romadailynews.it