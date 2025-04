Cina smentisce negoziati sui dazi con gli USA nessun contatto diretto confermato

Cina e Usa "non hanno alcuna consultazione o negoziato sui dazi". E' quanto ha ribadito il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, in merito a quanto detto giovedì dal presidente americano Donald Trump che, parlando nello Studio Ovale, ha affermato che "c'e' un contatto diretto tra Usa e Cina" per un accordo commerciale. Guo, nel briefieng quotidiano, ha aggiunto che "gli Stati Uniti non dovrebbero trarre in inganno l'opinione pubblica". Sulle eventuali esenzioni tariffarie per alcuni beni americani, il portavoce ha osservato di "non essere a conoscenza" della vicenda, invitando a consultare "le autorità compenenti".

