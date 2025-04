Cina scoperto palazzo di cristallo di 480 mln di anni nel Guizhou

Guizhou, e' stato scoperto un "palazzo di cristallo" nascosto in strati di roccia risalenti a 480 milioni di anni fa. Questa impressionante meraviglia sotterranea e' caratterizzata da scintillanti perle rupestri, stalattiti cristalline e rare formazioni di pietra ultraterrene. Un incredibile tesoro naturale sotto le montagne! – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6121033/6121033/2025-04-25/Cina-scoperto-palazzo-di-cristallo-di-480-mln-di-anni-nel-Guizhou Agenzia Xinhua

