Cina registra robusta crescita di spesa turismo interno a gen mar

spesa per i viaggi interni dei cittadini cinesi e' aumentata del 18,6% nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziando una robusta crescita dei consumi culturali e turistici nel Paese. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Cultura e del turismo, la spesa totale per il turismo interno ha raggiunto 1.800 miliardi di yuan (circa 250 miliardi di dollari) nel primo trimestre. Il rapporto mostra anche che nel periodo sono stati effettuati 1,79 miliardi di viaggi nazionali, con un aumento del 26,4% rispetto al primo trimestre del 2024. Nel primo trimestre, la spesa dei cittadini urbani per i viaggi nazionali e' aumentata del 14,8%, raggiungendo i 1.480 miliardi di yuan, mentre la spesa dei cittadini rurali e' aumentata di quasi il 40%, raggiungendo 320 miliardi di yuan.

