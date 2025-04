Cina rafforza sostegno economico e si oppone alle intimidazioni commerciali di Trump

