Cina programma trade in beni di consumo porta a vendite per 720 mld yuan

programma cinese di trade-in di beni di consumo ha compiuto progressi graduali quest'anno, offrendo vantaggi tangibili ai consumatori e guidando la crescita delle vendite, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio. Li Gang, funzionario del ministero, ha dichiarato che il programma ha permesso a oltre 120 milioni di consumatori di ricevere sussidi in denaro, incrementando le vendite a oltre 720 miliardi di yuan (circa 99,91 miliardi di dollari). Nel tentativo di stimolare la spesa dei consumatori, la Cina ha avviato un'ampia politica di trade-in in diversi settori. Alla serata di ieri, i trade-in a livello nazionale comprendevano 2,71 milioni di veicoli, 47,47 milioni di elettrodomestici e 4,2 milioni di biciclette elettriche, ha dichiarato Li. Il programma ha visto anche la vendita di 36,61 milioni di cellulari e altri prodotti digitali, e 37,12 milioni di unita' di prodotti per l'arredamento, la cuCina e il bagno, ha aggiunto il funzionario.

