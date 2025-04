Cina presenta misure a favore dell’occupazione per laureati giovani

Cina ha presentato una serie di misure di sostegno all'occupazione per i laureati al college e i giovani per il 2025, secondo una circolare pubblicata oggi. La circolare e' stata emessa congiuntamente dal ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale, dal ministero dell'Istruzione e dal ministero delle Finanze. "I laureati al college e gli altri giovani sono risorse umane preziose", si legge nella circolare, che sottolinea la necessita' di compiere ogni sforzo per fornire loro un sostegno all'occupazione. La circolare sottolinea l'espansione delle opportunita' di lavoro attraverso molteplici canali, come l'aumento della creazione di posti di lavoro orientati al mercato e la stabilizzazione dell'occupazione nel settore pubblico. Secondo la circolare, le organizzazioni che assumono i laureati nel 2025, i laureati disoccupati entro due anni dalla fine degli studi o i giovani disoccupati registrati di eta' compresa tra 16 e 24 anni possono beneficiare di un sussidio una tantum per l'espansione dell'occupazione.

