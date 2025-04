Cina Liaoning Liaoyang promuove industria agricola locale

Liaoyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, ieri 24 aprile 2025. Negli ultimi anni, la citta’ ha compiuto sforzi per far progredire l’industria agricola locale, potenziando il valore aggiunto dell’allevamento tradizionale. Una catena industriale che comprende l’allevamento standardizzato, la lavorazione dei mangimi, la lavorazione di prodotti a base di uova, la vendita offline e attraverso ‘e-commerce ha preso forma e ha favorito l’aumento del reddito degli agricoltori locali. Un operaio trasporta dei sacchi di mangime in una fabbrica della citta’ di Liaoyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, ieri 24 aprile 2025. Negli ultimi anni, la citta’ ha compiuto sforzi per far progredire l’industria agricola locale, potenziando il valore aggiunto dell’allevamento tradizionale. Romadailynews.it - Cina: Liaoning, Liaoyang promuove industria agricola locale Leggi su Romadailynews.it Un operaio mette le uova di anatra su una linea di lavorazione in una fabbrica della citta’ di, nella provincia nord-orientale cinese del, ieri 24 aprile 2025. Negli ultimi anni, la citta’ ha compiuto sforzi per far progredire l’, potenziando il valore aggiunto dell’allevamento tradizionale. Una catenale che comprende l’allevamento standardizzato, la lavorazione dei mangimi, la lavorazione di prodotti a base di uova, la vendita offline e attraverso ‘e-commerce ha preso forma e ha favorito l’aumento del reddito degli agricoltori locali. Un operaio trasporta dei sacchi di mangime in una fabbrica della citta’ di, nella provincia nord-orientale cinese del, ieri 24 aprile 2025. Negli ultimi anni, la citta’ ha compiuto sforzi per far progredire l’, potenziando il valore aggiunto dell’allevamento tradizionale.

