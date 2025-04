Cina Italia da Milano a Dalian ragazzo insegue sogno cinese del Kung Fu

Milano, in Italia, e' un appassionato devoto di arti marziali cinesi. Ispirato fin dall'infanzia dai film interpretati da icone delle arti marziali cinesi come Jackie Chan e Jet Li, ha sviluppato un forte desiderio di studiare questo sport in Cina. Dopo essersi iscritto alla Liaoning Normal University per specializzarsi in Lingua e Letteratura Cinesi, ha continuato a studiare arti marziali tradizionali come il Qixingquan (Pugno delle sette stelle) e il Taijiquan (Tai Chi) sotto la guida di istruttori, comprendendo gradualmente l'essenza delle arti marziali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6121445/6121445/2025-04-25/Cina-Italia-da-Milano-a-Dalian-ragazzo-insegue-sogno-cinese-del-Kung-fu Francesco Scaringella, proveniente da Milano, in Italia, e' un appassionato devoto di arti marziali cinesi.

