Cina incontriamo figlia di una dei tre gemelli di panda gigante

figlia di Meng Meng, la maggiore degli unici tre gemelli di panda gigante sopravvissuti al mondo! – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6121018/6121018/2025-04-25/Cina-incontriamo-figlia-di-una-dei-tre-gemelli-di-panda-gigante Agenzia Xinhua

Cina: incontriamo robot versatili a CIEX di Tianjin - I robot intelligenti presenti alla 21ma edizione della China International Equipment & Manufacturing Industry Expo (CIEX) stanno mostrando ai visitatori cosa sono in grado di fare. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5971220/5971220/2025-03-10/cina-incontriamo-robot-versatili-a-ciex-di-tianjin Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: incontriamo “wonder woman” delle noci a Kashgar - Ecco a voi la “wonder woman” delle noci: Khurbannisa Hupur! Un tempo casalinga della contea di Shufu a Kashgar, nello Xinjiang, ora sta dando forza alle entusiaste coltivatrici locali in una cooperativa che sta trovando la via per il successo. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6109500/6109500/2025-04-21/cina-incontriamo-wonder-woman-delle-noci-a-kashgar Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: incontriamo futuri lavoratori robotici a Shanghai - Esplorate una fabbrica di robot di Shanghai dove i robot umanoidi vengono ora prodotti in massa. Questi “lavoratori del futuro” possono svolgere compiti che vanno dalle vendite al trasporto di carichi pesanti. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5931778/5931778/2025-02-26/cina-incontriamo-futuri-lavoratori-robotici-a-shanghai Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Witkoff: In Ucraina si andrà a elezioni. E la Cina apre alla coalizione di volenterosi per Kiev - Droni russi bombardano Kiev, in azione la contraerea; Virus Hmpv, 71enne ricoverato in terapia intensiva in Grecia. La figlia era stata in vacanza in Cina; Icardi ufficializza la storia con China Suarez, irrefrenabile su Wanda Nara: Ha ingannato e manipola. La replica non tarda; Tra le famiglie sospese della Cina: nostra figlia continua a crederci (2). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia