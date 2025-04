Cina incontriamo adorabili presbiti di Francois a Chongqing

Un gruppo di presbiti di Francois, in via di estinzione, e' stato recentemente avvistato nella Riserva naturale nazionale del monte Jinfo a Chongqing! Grazie agli sforzi di conservazione, la loro popolazione e' cresciuta da circa 150 a oltre 180 esemplari nella riserva. – Per visualizzare il video si prega di visitare l'indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6121058/6121058/2025-04-25/Cina-incontriamo-adorabili-presbiti-di-Francois-a-Chongqing Agenzia Xinhua

