Cina in crisi Stati Uniti all’attacco la nuova guerra fredda economica divide l’Europa

Cina è una bomba a orologeria; stava crescendo dell’8 per cento all’anno, ora è viCina al 2. Il numero di persone in età pensionabile è maggiore del numero di persone in età lavorativa. Quindi ha dei problemi, e quando i cattivi hanno problemi fanno cose cattive». Firmato Donald Trump? No, firmato Joe Biden. La memoria corta, anzi inesistente come quella che mostra la baronessa Ursula von der Leyen in buona interessata compagnia di Emmanuel Macron e della coppia democristiana tedesca Friedrich Merz-Manfred Weber, fa comodo in questo momento per evitare di prendere atto che il nemico dell’Occidente è Pechino e non Washington. Nello scontro tra l’Aquila e il Dragone, l’Unione sembra stare dalla parte del mostro comunista. La ragione è semplice e infantile al tempo stesso. Trump ha messo a nudo l’inconsistenza politica e la contraddizione economica della Ue che resiste aggrappata all’euro e oggi si dibatte per evitare di dar ragione a Oliver Hart – Nobel dell’Economia, una delle voci più autorevoli di Harvard – che sostiene: «L’euro è stato un errore, per sopravvivere l’Unione europea deve restituire potere agli Stati oppure rischia il fallimento». Panorama.it - Cina in crisi, Stati Uniti all’attacco, la nuova guerra fredda economica divide l’Europa Leggi su Panorama.it «Laè una bomba a orologeria; stava crescendo dell’8 per cento all’anno, ora è vial 2. Il numero di persone in età pensionabile è maggiore del numero di persone in età lavorativa. Quindi ha dei problemi, e quando i cattivi hanno problemi fanno cose cattive». Firmato Donald Trump? No, firmato Joe Biden. La memoria corta, anzi inesistente come quella che mostra la baronessa Ursula von der Leyen in buona interessata compagnia di Emmanuel Macron e della coppia democristiana tedesca Friedrich Merz-Manfred Weber, fa comodo in questo momento per evitare di prendere atto che il nemico dell’Occidente è Pechino e non Washington. Nello scontro tra l’Aquila e il Dragone, l’Unione sembra stare dalla parte del mostro comunista. La ragione è semplice e infantile al tempo stesso. Trump ha messo a nudo l’inconsistenza politica e la contraddizionedella Ue che resiste aggrappata all’euro e oggi si dibatte per evitare di dar ragione a Oliver Hart – Nobel dell’Economia, una delle voci più autorevoli di Harvard – che sostiene: «L’euro è stato un errore, per sopravvivere l’Unione europea deve restituire potere aglioppure rischia il fallimento».

Ne parlano su altre fonti

Cina: commenta colloqui tra Stati Uniti e Russia su crisi ucraina - La Cina accoglie con favore tutti gli sforzi di pace per risolvere la crisi ucraina, compresi i colloqui tra Stati Uniti e Russia, e spera che tutte le parti e gli interessati possano partecipare al processo dei colloqui di pace a tempo debito, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun. La Cina e’ sempre convinta che il dialogo e i negoziati siano l’unica strada percorribile per risolvere la crisi e si e’ impegnata a promuovere i colloqui per la pace, ha dichiarato Guo durante un regolare briefing con la stampa. 🔗romadailynews.it

La Cina rialza i controdazi sui beni Usa dall'84% al 125% | Von der Leyen: senza intesa con gli Stati Uniti pronti a tassare le Big Tech - Regna ancora l'incertezza sulle prossime mosse del presidente americano. Positive Piazza Affari e le altre borse europee 🔗tgcom24.mediaset.it

La Cina risponde ai dazi di Trump: tariffe dell'84 per cento sulle merci dagli Stati Uniti - La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina registra una nuova impennata, con potenziali conseguenze rilevanti sull'economia globale. Nel giorno in cui sono scattati dazi complessivi pari al 104 per cento sulle merci cinesi, imposti dall’amministrazione di Donald Trump, Pechino ha risposto con... 🔗europa.today.it

Cina in crisi, Stati Uniti all’attacco, la nuova guerra fredda economica divide l’Europa; I primi effetti della guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina; La crisi tra Usa e Cina rovina gli investitori italiani, quali azioni sono a rischio?; Anche la Cina ha dei problemi di fornitura: la rinuncia all'etano USA manda in crisi la produzione di plastica. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cina in crisi, Stati Uniti all’attacco, la nuova guerra fredda economica divide l’Europa - Entrambi prevedono la sconfitta degli Stati Uniti e dell’Occidente. Nel 2001 – era l’11dicembre a tre mesi esatti dalla strage delle Torri gemelle a New York – la Cina entrò nel Wto, l’Organizzazione ... 🔗panorama.it

Dazi, la Cina non si fida: «Non stiamo trattando». E altri 12 Stati fanno causa contro i dazi di Trump - Dall’Oregon all’Illinois, azione congiunta contro i dazi di Trump: decreti che riflettono i capricci del presidente. La California aveva fatto causa la settimana scorsa. A marzo crolla il mercato dell ... 🔗corriere.it

La Cina gela Trump sui dazi, 12 Stati Usa gli fanno causa - La Cina gela Donald Trump: nessun contatto in corso, trattative solo se gli Usa rimuoveranno i dazi unilaterali. Intanto una dozzina di stati Usa, seguendo l'esempio della California, fa causa al ... 🔗ansa.it