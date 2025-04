Cina Hangzhou ammiriamo Rovine archeologiche di Liangzhu

Gli ospiti della terza edizione dell'UNESCO High-Level Forum for Museums visitano il Museo di Liangzhu a Hangzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 23 aprile 2025. L'evento e' in corso dal 23 aprile fino a oggi 25 aprile nella citta', e riunisce esperti provenienti da oltre 60 Paesi e regioni per discutere le esperienze e le pratiche di come i musei svolgono un ruolo nella protezione del patrimonio culturale e come utilizzare le nuove tecnologie. Il sito di Liangzhu rappresenta i 5.000 anni di storia della civilta' cinese. Nel 2019, le Rovine archeologiche della citta' di Liangzhu sono state inserite nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Negli ultimi anni, le tecnologie hanno svolto un ruolo fondamentale nelle attivita' archeologiche del sito e stanno contribuendo a presentare meglio ai visitatori il fascino di questo patrimonio mondiale.

