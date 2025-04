Cina Germania dialogo attraverso stampa collega passato e futuro

stampa a caratteri mobili di tipo argilloso. La sua invenzione, un’importante rivoluzione nella storia della stampa, puo’ essere ammirata in questo sito. A migliaia di chilometri di distanza, a Magonza, in Germania, i visitatori del Museo di Gutenberg hanno sperimentato un simile senso di innovazione storica. Il museo e’ stato istituito nel 1900 per commemorare il tipografo tedesco Johannes Gutenberg, che ha creato la stampa a caratteri mobili in metallo con rifinimenti metallurgici e inchiostro a base di olio. I risultati di Gutenberg furono raggiunti dopo che la tecnologia di Bi si era diffusa a ovest lungo la Via della seta. Romadailynews.it - Cina-Germania: dialogo attraverso stampa collega passato e futuro Leggi su Romadailynews.it Una donna visita il Bi Sheng Memorial Hall nella contea di Yingshan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 2 aprile 2025. La contea e’ la patria di Bi Sheng, che nell’XI secolo invento’ una tecnica dia caratteri mobili di tipo argilloso. La sua invenzione, un’importante rivoluzione nella storia della, puo’ essere ammirata in questo sito. A migliaia di chilometri di distanza, a Magonza, in, i visitatori del Museo di Gutenberg hanno sperimentato un simile senso di innovazione storica. Il museo e’ stato istituito nel 1900 per commemorare il tipografo tedesco Johannes Gutenberg, che ha creato laa caratteri mobili in metallo con rifinimenti metallurgici e inchiostro a base di olio. I risultati di Gutenberg furono raggiunti dopo che la tecnologia di Bi si era diffusa a ovest lungo la Via della seta.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Germania: intervista a segretario, legami commerciali con Cina chiave per stabilita’, crescita - Relazioni commerciali stabili e collaborative tra Germania e Cina sono molto preziose, a beneficio sia della crescita economica che della protezione globale del clima, ha riferito un funzionario tedesco a Xinhua in una recente intervista. Frank Doods, segretario di Stato del ministero dell’Economia, dei Trasporti, dell’Edilizia e della Digitalizzazione della Bassa Sassonia, ha formulato queste osservazioni riflettendo sull’inaugurazione del China-Europe Express, che collega l’Europa alla regione cinese del delta del fiume Yangtze. 🔗romadailynews.it

Libro bianco, Cina-USA possono risolvere differenze economiche, commerciali con dialogo, cooperazione - La Cina e gli Stati Uniti possono risolvere le divergenze in campo economico e commerciale attraverso un dialogo paritario e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, si legge in un libro bianco pubblicato oggi dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Cina. Il dialogo paritario dovrebbe costituire l’approccio fondamentale per affrontare i problemi tra i principali Paesi, secondo il libro bianco intitolato “La posizione della Cina su alcune questioni riguardanti le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti”. 🔗romadailynews.it

Cina: ministero Esteri, se USA vogliono dialogo, devono cessare azioni sconsiderate - Se gli Stati Uniti vogliono veramente risolvere le questioni attraverso il dialogo e i negoziati, devono cessare le loro tattiche di massima pressione e le loro azioni sconsiderate, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian. Le osservazioni di Lin sono giunte in risposta a una domanda dei media durante un regolare briefing con la stampa. Lin ha dichiarato che la Cina ha chiarito piu’ volte la sua posizione solenne sulla questione dei dazi. 🔗romadailynews.it

Il mondo questa settimana: la Cina reagisce ai dazi, coalizione di governo in Germania, Baltici vs Russia e S…; La Cina risponde con l'84% di dazi sulle merci Usa (ma non chiude il dialogo). Xi cerca la sponda dei vicini; Addio a padre Angelo Lazzarotto, pioniere del dialogo con la Cina; La diplomazia americana tra la Russia e la Cina e la vendetta inglese contro la Germania. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cina e Germania dialogano sui dazi: accordo in arrivo? - sottolineando l’importanza della partnership strategica tra i due Paesi e auspicando una soluzione rapida attraverso il dialogo. La Cina considera la Germania un interlocutore chiave ... 🔗msn.com

Cina: se Trump vuole accordo su dazi, la smetta con le minacce - Pechino, 23 apr. (askanews) - Se il presidente Usa Donald Trump vuole risolvere la guerra commerciale attraverso il dialogo, la smetta con "minacce ed estorsioni". Lo ha affermato oggi il portavoce de ... 🔗msn.com

Papa Francesco, la Cina si fa sentire: "Dialogo costruttivo tra noi e il Vaticano" - La Cina esprime cordoglio per la morte di Papa Francesco: «Dialogo costruttivo e contatti positivi con il Vaticano». 🔗affaritaliani.it