Cina e Usa Nessun negoziato sui dazi smentisce Guo Jiakun

Cina e Usa "non hanno alcuna consultazione o negoziato sui dazi". E' quanto ha ribadito il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, in merito a quanto detto giovedì dal presidente americano Donald Trump che, parlando nello Studio Ovale, ha affermato che "c'e' un contatto diretto tra Usa e Cina" per un accordo commerciale. Guo, nel briefieng quotidiano, ha aggiunto che "gli Stati Uniti non dovrebbero trarre in inganno l'opinione pubblica". Sulle eventuali esenzioni tariffarie per alcuni beni americani, il portavoce ha osservato di "non essere a conoscenza" della vicenda, invitando a consultare "le autorità compenenti". Quotidiano.net - Cina e Usa: Nessun negoziato sui dazi, smentisce Guo Jiakun Leggi su Quotidiano.net e Usa "non hanno alcuna consultazione osui". E' quanto ha ribadito il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo, in merito a quanto detto giovedì dal presidente americano Donald Trump che, parlando nello Studio Ovale, ha affermato che "c'e' un contatto diretto tra Usa e" per un accordo commerciale. Guo, nel briefieng quotidiano, ha aggiunto che "gli Stati Uniti non dovrebbero trarre in inganno l'opinione pubblica". Sulle eventuali esenzioni tariffarie per alcuni beni americani, il portavoce ha osservato di "non essere a conoscenza" della vicenda, invitando a consultare "le autorità compenenti".

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Cina alzera’ i dazi aggiuntivi sui prodotti importati dagli Stati Uniti all’84%, a partire dalle 12:01 di domani, ha annunciato oggi la Commissione per i dazi doganali del Consiglio di Stato. L’annuncio segue la decisione degli Stati Uniti di aumentare i “dazi reciproci” sulle importazioni cinesi dal 34% all’84%, una mossa che “prosegue ulteriormente sulla via sbagliata e viola seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina”, secondo la commissione. 🔗romadailynews.it

Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti 🔗ilgiornaleditalia.it

Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗tgcom24.mediaset.it

Cina, 'con Usa nessuna consultazione o negoziato sui dazi'; Mosca: sanzioni non ostacolano crescita commercio. Esenzioni Cina su chip Usa - Politburo Cina: Aumenta impatto choc esterni, prepararsi per scenari peggiori; La Cina smentisce trattative sui dazi con gli Usa: “Nessun negoziato; Borse e dazi, le news di oggi. Dazi, gelo da Pechino. “Nessun negoziato con Usa”. Mercati positivi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina, 'con Usa nessuna consultazione o negoziato sui dazi' - Cina e Usa "non hanno alcuna consultazione o negoziato sui dazi". 🔗ansa.it

Dazi, la Cina smentisce Trump sul negoziato Dodici Stati Usa fanno causa a Washington - “Nessuna consultazione o negoziato tra Cina e Stati Uniti”, ha detto ieri mattina il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino. Gli ha risposto (fuso orario permettendo) il presidente americano, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

La Cina gela Washington: «Non c’è alcun negoziato» - Cina (Internazionale) «Pura speculazione che non si basa su fatti concreti». La Cina raffredda gli entusiasmi sui possibili progressi nei colloqui commerciali con gli Stati uniti. He Yadong, portavoce ... 🔗ilmanifesto.it