Cina dichiarazioni di capo del Pentagono USA esagerano minaccia cinese

cinese ieri ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare la loro "illusione persecutoria" verso le forze armate cinesi. Zhang Xiaogang, portavoce del ministero nazionale della Difesa, ha formulato queste dichiarazioni in risposta alle recenti affermazioni di funzionari militari e della difesa statunitensi che hanno messo in guardia dalle crescenti capacita' militari della Cina, tra cui il Segretario statunitense alla difesa Pete Hegseth, che avrebbe affermato che i missili ipersonici cinesi potrebbero distruggere tutte le portaerei statunitensi in 20 minuti. "Abbiamo una sobria comprensione del nostro sviluppo e speriamo che la parte statunitense abbandoni la sua 'illusione persecutoria' e smetta di usare gli altri come scusa", ha dichiarato il portavoce.

