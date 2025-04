Cina definisce bullismo dazi USA su fentanyl

Un portavoce del ministero cinese degli Esteri oggi ha condannato gli Stati Uniti per aver imposto dazi alla Cina con il pretesto della questione del fentanil, definendolo un tipico atto di bullismo. Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni in risposta ai resoconti dei media che suggeriscono che gli Stati Uniti potrebbero imporre ulteriori misure punitive per fare pressione sulla Cina affinche' prenda provvedimenti sostanziali sulla questione del fentanil. Il fentanyl e' un problema degli Stati Uniti, non della Cina, e la responsabilita' e' degli Stati Uniti stessi, ha dichiarato Guo. Il funzionario ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno irragionevolmente imposto ulteriori dazi alla Cina, ignorando la buona volonta' del Paese, e cosi' facendo hanno seriamente minato il dialogo e la cooperazione tra le due parti sul controllo del farmaco.

