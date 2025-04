Cina capacita’ di energia eolica solare supera per la prima volta la termica

capacita' installata di energia eolica e fotovoltaica in Cina ha raggiunto 1,482 miliardi di chilowatt alla fine di marzo, superando quella dell'energia termica per la prima volta nella storia, secondo i dati ufficiali di oggi. Con la rapida crescita delle nuove installazioni, la capacita' eolica e quella solare manterranno il vantaggio sull'energia termica, ha dichiarato l'Amministrazione nazionale dell'energia. Nel primo trimestre di quest'anno, l'elettricita' generata dall'eolico e dal fotovoltaico ha raggiunto i 536,4 miliardi di chilowattora, pari al 22,5% del consumo totale di energia elettrica in Cina, con un aumento di 4,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati ufficiali, la capacita' installata totale di energia rinnovabile nel Paese ha raggiunto circa 1,41 miliardi di chilowatt alla fine del 2024, rappresentando oltre il 40% della capacita' elettrica totale e superando le installazioni di energia a carbone.

Cina: capacita’ produzione energia installata superera’ 3,6 mld kW nel 2025 - La Cina punta a portare la sua capacita’ installata totale di generazione di energia a oltre 3,6 miliardi di chilowatt nel 2025, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’energia. Quest’anno il Paese lavorera’ per aumentare la produzione di energia. Prevede di mantenere la produzione di petrolio greggio a oltre 200 milioni di tonnellate e di aggiungere oltre 200 milioni di chilowatt di capacita’ di generazione di nuova energia. 🔗romadailynews.it

Cina: 2 mld KW di capacita’ installata energia elettrica da combustibili non fossili - La capacita’ installata di generazione di energia elettrica da combustibili non fossili in Cina ha superato per la prima volta i 2 miliardi di chilowatt alla fine di febbraio, secondo gli ultimi dati pubblicati dal China Electricity Council. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6042683/6042683/2025-03-28/cina-2-mld-kw-di-capacita-installata-energia-elettrica-da-combustibili-non-fossili Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: capacita’ produzione di energia elettrica installata +14,5% - La capacita’ cumulativa installata di generazione di energia elettrica della Cina aveva raggiunto i 3,4 miliardi di chilowatt alla fine di febbraio, segnando un aumento del 14,5% su base annua, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. La capacita’ di generazione di energia solare ammontava a 930 milioni di chilowatt alla fine del mese scorso, con un aumento del 42,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 🔗romadailynews.it

