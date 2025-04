Cina astronauti di Shenzhou 20 entrano nella stazione spaziale

astronauti a bordo del veicolo spaziale cinese Shenzhou-20 sono entrati nella stazione spaziale nazionale e si sono incontrati con un altro trio di astronauti nelle prime ore di oggi, dando inizio a una nuovo ciclo di passaggio di consegne in orbita. L'equipaggio del Shenzhou-19 ha aperto il portello all'1:17 (ora di Pechino) e ha salutato i nuovi arrivati, secondo la China Manned Space Agency (CMSA). I sei membri dell'equipaggio hanno poi scattato delle foto di gruppo per il sesto incontro spaziale della storia aerospaziale cinese. Vivranno e lavoreranno insieme per circa cinque giorni per completare i compiti pianificati e il passaggio di consegne, ha dichiarato la CMSA. Il rientro dell'equipaggio del Shenzhou-19 al sito di atterraggio di Dongfeng, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, e' previsto per il 29 aprile.

