Cina 4 270 mld yuan di commercio internazionale di beni servizi a mar

commercio internazionale cinese di beni e servizi ha raggiunto i 4.270 miliardi di yuan (circa 592,57 miliardi di dollari) a marzo, con un aumento del 6% su base annua, secondo i dati ufficiali di oggi. Del totale, l'esportazione di beni si e' attestata a 2.130 miliardi di yuan e l'importazione a 1.520 miliardi di yuan, con un surplus di 603,4 miliardi di yuan.L'esportazione di servizi ha raggiunto i 239,3 miliardi di yuan e l'importazione i 379,1 miliardi di yuan, con un deficit di 139,8 miliardi di yuan, secondo i dati dell'Amministrazione statale dei cambi. Agenzia Xinhua

