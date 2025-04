Cile approva test antidroga obbligatori per candidati a cariche pubbliche incluso il presidente

Cile ha approvato a larga maggioranza un progetto che richiederà test antidroga a coloro che si candidano a cariche pubbliche, compreso, per la prima volta, il presidente della Repubblica e tutti i suoi ministri. Il progetto è stato approvato con 99 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astensioni.L'iniziativa mira a impedire che coloro che hanno dipendenza dalle droghe assumano cariche elettive, sottosegretariati o posizioni di alto rango dello Stato. Inoltre obbligherà parlamentari, governatori e sindaci a sottoporsi almeno una volta all'anno ad esami tossicologici dei capelli in laboratori con standard internazionali ed i risultati saranno pubblici, per promuovere la trasparenza.Ora il progetto di legge torna alla Commissione di Governo Interno, per incorporare alcune indicazioni emerse durante il dibattito ma è già stato annunciato che sarà trattato con urgenza, affinché venga approvato prima delle elezioni presidenziali di novembre. Quotidiano.net - Cile approva test antidroga obbligatori per candidati a cariche pubbliche, incluso il presidente Leggi su Quotidiano.net La Camera dei deputati delhato a larga maggioranza un progetto che richiederàa coloro che si candidano a, compreso, per la prima volta, ildella Repubblica e tutti i suoi ministri. Il progetto è statoto con 99 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astensioni.L'iniziativa mira a impedire che coloro che hanno dipendenza dalle droghe assumanoelettive, sottosegretariati o posizioni di alto rango dello Stato. Inoltre obbligherà parlamentari, governatori e sindaci a sottoporsi almeno una volta all'anno ad esami tossicologici dei capelli in laboratori con standard internazionali ed i risultati saranno pubblici, per promuovere la trasparenza.Ora il progetto di legge torna alla Commissione di Governo Interno, per incorporare alcune indicazioni emerse durante il dibattito ma è già stato annunciato che sarà trattato con urgenza, affinché vengato prima delle elezioni presidenziali di novembre.

Su questo argomento da altre fonti

Venerdì il Consiglio dei ministri ha approvato il primo decreto che attua l’abolizione del test di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe entrare in vigore a partire dall’anno accademico 2025/2026. Il nuovo sistema, che non riguarda le università private, introduce un semestre a ingresso libero, noto come «semestre filtro», per selezionare gli studenti in base ai risultati ... 🔗lettera43.it

Con 149 voti a favore e 63 contrari la Camera ha approvato in via definitiva la legge delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Stop ai testi di ammissione, l’iscrizione al primo semestre dovrà essere libera, mentre al secondo si accederà in base al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ... 🔗secoloditalia.it

Niente più test di ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. La Camera, con 149 voti a favore e 63 contrari, ha approvato in via definitiva la riforma che cancella i test prevede la delega al governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso. Il partiti di governo esultano: “Superiamo il numero chiuso“, sottolinea la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cile, la Camera approva il test antidroga per il presidente; Cile, la Camera approva il test antidroga per il presidente; Lavrov, Russia pronta a raggiungere un accordo sull’Ucraina; La camera dei deputati cilena approva test antidroga per candidati a cariche pubbliche e governo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cile approva test antidroga obbligatori per candidati a cariche pubbliche, incluso il presidente - La Camera dei deputati cilena approva test antidroga per candidati a cariche pubbliche, incluso il presidente, per promuovere trasparenza. 🔗quotidiano.net

La camera dei deputati cilena approva test antidroga per candidati a cariche pubbliche e governo - La Camera dei deputati del Cile approva test antidroga obbligatori per presidente, ministri e candidati pubblici, con risultati trasparenti e controlli rigorosi prima delle elezioni di novembre 2025. 🔗gaeta.it