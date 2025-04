Ciclovia Tirrenica c’è lo stop del Tar

Ciclovia Turistica Tirrenica, bloccandone la realizzazione nel tratto che attraversa i loro terreni agricoli situati tra Mezzocammino e il confine con Fiumicino. Una decisione che mette in discussione non solo l’iter amministrativo seguito dal Comune di Roma, ma anche il rispetto delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.La vicenda riguarda uno degli assi principali del piano della mobilità ciclabile capitolina, inserito nei programmi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, il tratto oggetto di contestazione è quello che corre lungo l’argine del fiume Tevere e del Rio Galeria. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Fiumicino, 25 aprile 2025 – Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da alcuni proprietari terrieri contro il progetto dellaTuristica, bloccandone la realizzazione nel tratto che attraversa i loro terreni agricoli situati tra Mezzocammino e il confine con Fiumicino. Una decisione che mette in discussione non solo l’iter amministrativo seguito dal Comune di Roma, ma anche il rispetto delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.La vicenda riguarda uno degli assi principali del piano della mobilità ciclabile capitolina, inserito nei programmi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, il tratto oggetto di contestazione è quello che corre lungo l’argine del fiume Tevere e del Rio Galeria.

Le notizie più recenti da fonti esterne

