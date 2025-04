Ciclista esibizionista molesta una bambina di 10 anni nel Comasco i genitori 8220Ha provato anche a inseguirla8221

bambina di 10 anni sarebbe stata avvicinata da un Ciclista che le avrebbe mostrato le parti intime. L'uomo sarebbe stato identificato grazie alla descrizione fornita dalla ragazzina. Leggi su Fanpage.it Lo scorso 23 aprile a Navedano di Senna (Como) unadi 10sarebbe stata avvicinata da unche le avrebbe mostrato le parti intime. L'uomo sarebbe stato identificato grazie alla descrizione fornita dalla ragazzina.

Altre fonti ne stanno dando notizia

