Ciclismo in cantiere Eroica Juniores da Siena a Montalcino

Siena, 24 aprile 20225 – Meno di un mese alla gara internazionale Coppa Andrea Meneghelli giunta alla quinta edizione, ovvero l'Eroica Juniores da Siena a Montalcino. Il giorno di svolgimento sabato 17 maggio con uno schieramento di squadre iscritte di prestigio in cui spiccano le formazioni straniere in arrivo da Slovenia, Francia, Repubblica Ceca, San Marino, Gran Bretagna, Germania, Romania.La gara, inserita nel calendario internazionale UCI, si svilupperà su un tracciato che da Siena porterà a Montalcino per un totale di 107 chilometri e vedrà al via anche molte fra le migliori squadre italiane. Finora mai un corridore italiano è riuscito ad alzare le braccia al cielo in piazza del Popolo a Montalcino."Siamo felici di poter ospitare sulle nostre strade bianche la quinta edizione di Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli – dichiara Nicoletta Fabio, sindaca di Siena - Una corsa dedicata ai più giovani che conferma, ancora una volta, la grande sinergia tra il Comune di Siena e L'Eroica nella valorizzazione del mondo delle due ruote e che non può prescindere dal coinvolgere le nuove generazioni anche attraverso quei valori e principi fondanti che hanno reso celebre questa corsa: come la condivisione, la riscoperta della fatica, l'amore per il territorio, la tutela delle strade bianche ed il rispetto per l'ambiente".

