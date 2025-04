Ciclismo Frasconi e Vito i due vincitori della gara di Albergo

Albergo (Arezzo), 25 aprile 2025 – Nel rispetto della tradizione la "Giornata Azzurra" nella località di Albergo in provincia di Arezzo con l'apertura riservata alla categoria esordienti.Partenza unica con primo e secondo anno presenti atleti ed organizzazione affidata come sempre alla Pol. Albergo Oliveto. Splendido vincitore assoluto della gara Francesco Frasconi, esordiente del 2° anno del Pedale Toscano Ponticino che in volata ha avuto la meglio nei confronti di Leo e Vincenzo Vito del Team Cesaro Franco Ballerini risultato il vincitore del primo anno. L'atleta campano è al terzo successo in Toscana in 6 giorni dopo Ponte a Egola e Calenzano ed al quinto stagionale. Quanto a Frasconi la conferma che l'atleta aretino è uno dei migliori in campo regionale e può togliersi altre soddisfazioni nel corso della stagione.

