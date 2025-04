Ciclismo è di Agostinacchio il Gp Liberazione Città di Massa

Massa, 25 Aprile 2025 – Un numero di classe che unisce forza e intelligenza quello operato a meno di due km dal traguardo dal traguardo dal campione del mondo del ciclocross Mattia Agostinacchi.Che gli ha permesso di firmare l’albo d’oro del 49° Gran Premio Liberazione Città di Massa a Turano. Un numero che merita di essere ricordato subito. Prima il deciso inseguimento con il compagno di squadra Novak e con l’australiano Manion alla magnifica coppia di testa formata dal tandem della GB Pool Cantù Doghetti-Galbiusera (bravissimi entrambi), quindi la perentoria risposta sul “dente” della Rocca a meno di due km dal traguardo all’attacco di Galbusera, per poi proseguire con il massimo rapporto e volare verso il traguardo lungo la via Aurelia.L’iridato del fuoristrada è stato accolto dagli applausi scroscianti degli sportivi presenti, mentre i primi complimenti sono stati per lui quelli del c. Sport.quotidiano.net - Ciclismo: è di Agostinacchio il Gp Liberazione Città di Massa Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 Aprile 2025 – Un numero di classe che unisce forza e intelligenza quello operato a meno di due km dal traguardo dal traguardo dal campione del mondo del ciclocross Mattia Agostinacchi.Che gli ha permesso di firmare l’albo d’oro del 49° Gran Premiodia Turano. Un numero che merita di essere ricordato subito. Prima il deciso inseguimento con il compagno di squadra Novak e con l’australiano Manion alla magnifica coppia di testa formata dal tandem della GB Pool Cantù Doghetti-Galbiusera (bravissimi entrambi), quindi la perentoria risposta sul “dente” della Rocca a meno di due km dal traguardo all’attacco di Galbusera, per poi proseguire con il massimo rapporto e volare verso il traguardo lungo la via Aurelia.L’iridato del fuoristrada è stato accolto dagli applausi scroscianti degli sportivi presenti, mentre i primi complimenti sono stati per lui quelli del c.

Se ne parla anche su altri siti

Ciclismo, Tadej Pogacar: “Alla Sanremo una grande battaglia, vedremo cosa succederà al Fiandre” - Verso il Giro delle Fiandre 2025 di domenica prossima, 6 aprile. Tadej Pogacar è pronto ad andare a caccia di un successo in questa “Classica Monumento” bissando quanto fatto nel 2023. Il fuoriclasse sloveno ha dichiarato, nella settimana che porta alla gara: “Il Fiandre è una corsa straordinaria e sicuramente è una delle vittorie più importanti della mia carriera – riporta Spazio Ciclismo – L’energia della corsa e la passione per il ciclismo in questa regione sono qualcosa di speciale”. 🔗oasport.it

Targa ad Alfonsina Strada: "Una donna straordinaria per il ciclismo e i diritti" - Una targa per Alfonsina Strada al cimitero di Cusano Milanino. "Un omaggio sentito e doveroso a una donna straordinaria, che ha fatto la storia del ciclismo e dei diritti: fu la prima e unica donna a partecipare al Giro d’Italia maschile nel 1924". Con questa motivazione l’amministrazione ha aderito alla proposta della Proloco e dell’azienda De Rosa, storica eccellenza del territorio nel mondo delle due ruote. 🔗ilgiorno.it

Ciclismo su pista, Coppa delle Nazioni 2025: Vece 4ª nella velocità femminile - Prosegue a Konya, in Turchia, l’edizione 2025 della Coppa delle Nazioni. Nella seconda giornata della manifestazione turca, Miriam Vece sfiora la medaglia nella velocità femminile. L’azzurra va ko in semifinale contro la russa Alina Lysenko e si inchina nella finale per il bronzo all’olandese Hetty van de Wouw. Gara-1 persa di 0?039, mentre oltre mezzo di secondo di ritardo in gara-2. Nella finale per l’oro vince la cinese Liying Yuan su Lysenko. 🔗sportface.it

Ciclismo: è di Agostinacchio il Gp Liberazione Città di Massa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media