Ciclismo due novità di rilievo per il Trofeo Giacomo Matteotti

Certaldo, 24 aprile 2025 - novità per l'edizione n. 71 del Trofeo Giacomo Matteotti, la gara nazionale per élite e under 23 che si corre da molti anni a Marcialla, frazione di Certaldo e Barberino Tavarnelle.Quest'anno la manifestazione organizzata dal locale Comitato Sportivi capitanato da Armando Nesi, e dall'Aics sezione Ciclismo di Firenze, si svolgerà sabato 10 maggio su di un percorso diverso lungo 158 chilometri con partenza alle 13,30 da Piazza Brandi sede anche di arrivo.Dopo i primi 10 km la gara percorrerà per tre volte un circuito di 30 km con la salita di San Donnino e passaggi da Marcialla, quindi il tratto finale di 57 km con la salita dei "Cipressini" da Poggibonsi a Barberino Val d'Elsa, e quella da Sambuca a Bivio Canaglia negli ultimi 10 km.Infine non facili anche gli ultimi 4 km da Tavarnelle Val di Pesa all'arrivo di Marcialla con l'ultima impennata a meno di 400 metri dall'arrivo previsto poco prima delle 17,30.

