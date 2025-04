Ciarrocchi avviso per la gestione trentennale

Ciarrocchi’, siamo alle fasi conclusive dell’iniziativa di restyling. Ieri mattina gli uffici comunali hanno avviato il procedimento di approvazione, in virtù dell’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021, del progetto per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo, presentato dalla Us Sambenedettese, per tramite di uno schema riconducibile al partenariato pubblico-privato. La gestione avrebbe durata trentennale, periodo rapportato al tempo necessario per l’ammortamento degli investimenti. Il progetto prevede innanzitutto la demolizione delle strutture obsolete, quindi la realizzazione di un nuovo edificio a est del campo principale, che ospiterà spogliatoi, uffici e locali polivalenti, area tecnica con locale lavanderia e infermeria. Inoltre nel restyling è stato inserito un edificio d’ingresso multifunzionale, che include l’area di accoglienza e smistamento degli atleti, un locale ristoro con terrazza panoramica, spazi amministrativi e per il personale. Ilrestodelcarlino.it - Ciarrocchi, avviso per la gestione trentennale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Campo ‘’, siamo alle fasi conclusive dell’iniziativa di restyling. Ieri mattina gli uffici comunali hanno avviato il procedimento di approvazione, in virtù dell’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021, del progetto per la riqualificazione edell’impianto sportivo, presentato dalla Us Sambenedettese, per tramite di uno schema riconducibile al partenariato pubblico-privato. Laavrebbe durata, periodo rapportato al tempo necessario per l’ammortamento degli investimenti. Il progetto prevede innanzitutto la demolizione delle strutture obsolete, quindi la realizzazione di un nuovo edificio a est del campo principale, che ospiterà spogliatoi, uffici e locali polivalenti, area tecnica con locale lavanderia e infermeria. Inoltre nel restyling è stato inserito un edificio d’ingresso multifunzionale, che include l’area di accoglienza e smistamento degli atleti, un locale ristoro con terrazza panoramica, spazi amministrativi e per il personale.

Su altri siti se ne discute

Un'indagine di mercato è stata avviata dalla questura di Pescara. È rivolta agli operatori economici interessati all’affidamento dei servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, pulizie, di ristorazione e bar da erogarsi nel centro balneare della polizia - Lido Dannunziano di Pescara. il... 🔗ilpescara.it

Rendere la spiaggia di piazzale Boscovich un luogo accessibile e inclusivo per tutti, garantendo non solo l'accesso fisico alla spiaggia e al mare, ma anche un'esperienza balneare completa, soddisfacente e autonoma. È stato approvato in giunta l’avviso pubblico di co-progettazione che coinvolge i... 🔗riminitoday.it

BRINDISI – Per la prossima estate sarà riattivata l’area ristoro presso la spiaggia di Cala Materdomini. La giunta di Brindisi ha approvato una delibera che dà il via all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione delle aree che fanno parte del compendio balneare, per la gestione delle... 🔗brindisireport.it

Ciarrocchi, avviso per la gestione trentennale; Affido trentennale dello stadio “Ciarrocchi” alla Sambenedettese, c’è l’avviso pubblico; Il Comune avvia la procedura per affidare il Ciarrocchi alla US Sambenedettese. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ciarrocchi, avviso per la gestione trentennale - Campo ‘Ciarrocchi’, siamo alle fasi conclusive dell’iniziativa di restyling. Ieri mattina gli uffici comunali hanno avviato il procedimento di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Il Comune avvia la procedura per affidare il Ciarrocchi alla US Sambenedettese - San Benedetto del Tronto, sfruttando il DL 38, avvia l'affidamento trentennale dell'impianto sportivo "Ciarrocchi" all'U.S. Sambenedettese per riqualificazione e gestione. L'avviso pubblico invita alt ... 🔗rivieraoggi.it

Affidamo trentennale dello stadio “Ciarrocchi” alla Sambenedettese, c’è l’avviso pubblico - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Il percorso per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo “Marcello Ciarrocchi” di San Benedetto del Tronto si fa concreto. La Sambenedettese ha presentato al Comune l ... 🔗lanuovariviera.it