Ci hanno venduto l’idea che ci si completi solo con l’anima gemella ma sappiamo che è una visione finta testo e significato di Lei di Marracash

Marracash si sta preparando per una estate speciale, debutterà infatti negli stadi con il suo nuovo tour ispirato e dedicato al suo ultimo album "È finita la pace". Si parte venerdì 6 giugno 2025 allo Stadio Comunale di Bibione (VE), proseguirà poi martedì 10 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 14 giugno 2025 allo Stadio Olimpico Grande di Torino, mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 30 giugno 2025 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 5 luglio 2025 allo Stadio San Filippo di Messina.Il rapper ha lanciato il brano "Lei", prodotto da Marz e Zef, non solo conclude la trilogia relazionale iniziata con i due brani precedenti "Troi*", e "Pentothal", ma chiude anche il cerchio di un discorso iniziato con "Persona" e "Niente canzoni d'amore".

