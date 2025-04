Christian Parlati sul trono d’Europa Più consapevole delle mie potenzialità ora i Mondiali

Christian Parlati ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria 90 kg agli Europei 2025 di judo, in corso di svolgimento a Podgorica. L'azzurro è stato semplicemente insuperabile in terra montenegrina, travolgendo cinque avversari con enorme disinvoltura e laureandosi Campione d'Europa per la prima volta in carriera dopo un paio di quinti posti raccolti ai Mondiali.Christian Parlati ha espresso tutta la propria soddisfazione tramite i canali federali: "È una grande emozione, ed è sicuramente il premio per tutto il lavoro fatto finora. Oggi mi sentivo bene e non ho nulla da recriminare sulla mia condotta di gara. Tra poco più di un mese ci sarà il Campionato del Mondo e la vittoria di oggi mi dà sicuramente una consapevolezza maggiore delle mie potenzialità".Grande soddisfazione anche per il fratello Enrico Parlati, che lo ha supportato a bordo tatami: "Che giornata mamma mia ci sono poche parole da dire.

