Iltempo.it - Chiusa la bara di Papa Francesco, salma vegliata tutta la notte

Nella basilica vaticanaal pubblico si è tenuto il rito per la chiusura delladel Sommo Pontefice, deceduto lunedì 21 aprile. Al rito hanno presenziato il Camerlengo di Santa Romana Chiesa, il cardinale Kevin Joseph Farrell, il decano del Sacro Collegio Giovanni Battista Re, il cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato e altri prelati della Camera apostolica, oltre ai più stretti collaboratori del. All'interno dellaè stato posto, come da tradizione, il rogito con brevi cenni sulla vita e le opere di Jorge Mario Bergoglio. La, unica per la prima volta nella storia, è stata sigillata con del semplice zinco. Su di esso sono riportate le armi e un breve cartiglio con i dati biografici e anagrafici del Pontefice e lo stemma pontificale. (Capozza)