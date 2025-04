Chieti la processione del Venerdì Santo è stata cardio protetta grazie a Safe Events

Safe Events ets di Chieti, specializzata nella gestione di eventi sotto l'aspetto sanitario, della sicurezza e dell'antincendio, in collaborazione con Formiamo Formazione, Misericordia di Chieti e Teate Soccorso, ha per la prima volta cardioprotetto la processione del Venerdì Santo di Chieti. Chietitoday.it - Chieti, la processione del Venerdì Santo è stata cardio-protetta grazie a Safe Events Leggi su Chietitoday.it Laets di, specializzata nella gestione di eventi sotto l'aspetto sanitario, della sicurezza e dell'antincendio, in collaborazione con Formiamo Formazione, Misericordia die Teate Soccorso, ha per la prima voltaprotetto ladeldi

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Miserere di Selecchy e la processione del Venerdì Santo di Chieti in onda su Raiuno [VIDEO] - Il fascino e la commozione del Miserere di Selecchy e della processione del Venerdì Santo sono andati in onda questa mattina su raiuno dalle 9.30 nel corso della trasmissione "A sua immagine". Il servizio realizzato nei giorni scorsi a Chieti è stato trasmesso nell'ambito della... 🔗chietitoday.it

Il weekend si riveste di sacralità e suggestione con l'attesissima processione del Venerdì Santo di Chieti - Il weekend si riveste di atmosfera e sacralità con le tante e suggestive processioni che ci porteranno verso i festeggiamenti della Pasqua. E a un Venerdì Santo di raccoglimento seguiranno tante mostre da visitare e concerti, affiancati dall'Abruzzo Cup, uno dei tornei più grandi e ricercati... 🔗chietitoday.it

Processione del Venerdì Santo a Chieti, "pronti a una nuova edizione dai grandi numeri" - Tutto pronto a Chieti per accogliere i grandi numeri della processione del venerdì santo di domani, 18 aprile. Operative da domani pomeriggio le ordinanze per la mobilità e per il commercio, domani alle 12 la tradizionale ultima prova generale per il Miserere. “Per Chieti la processione è... 🔗chietitoday.it

Chieti, la processione del Venerdì Santo è stata cardio-protetta grazie a Safe Events; Nel cuore della Processione del Venerdì Santo di Chieti; Venerdì Santo, migliaia di persone a processione Chieti; Preparativi per la processione del Venerdì Santo a Chieti, disposte le misure di sicurezza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online