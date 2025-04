Chieti auto sui manifestanti per il 25 aprile un morto e diversi feriti

auto ha investito alcuni pedoni dopo le celebrazioni per il 25 aprile a Lanciano, in provincia di Chieti: un uomo è morto, diversi i feriti. A conclusione della manifestazione in Piazza Pace, organizzata dall'Anpi, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 80 anni. La prima ipotesi è quella di un malore del conducente.L'incidente è avvenuto alle 10.30, pochi istanti dopo la fine della celebrazione: la vettura, una Lancia Musa è arrivata lungo la discesa di via Torrione falciando diversi pedoni. Due di loro sono stati sbalzati con violenza in aria e poi sono ricaduti sull'asfalto. Uno di essi, Gabriele M., di 81 anni, ex carabiniere, è morto sul colpo. Ferita invece una donna, trasportata all'ospedale di Lanciano. Liberoquotidiano.it - Chieti, auto sui manifestanti per il 25 aprile: un morto e diversi feriti Leggi su Liberoquotidiano.it Un’ha investito alcuni pedoni dopo le celebrazioni per il 25a Lanciano, in provincia di: un uomo è. A conclusione della manifestazione in Piazza Pace, organizzata dall'Anpi, quasi tutti i partecipanti si stavano dirigendo, a piedi, verso Piazza Plebiscito per continuare le commemorazioni. Alla guida dell'c'era un uomo di 80 anni. La prima ipotesi è quella di un malore del conducente.L'incidente è avvenuto alle 10.30, pochi istanti dopo la fine della celebrazione: la vettura, una Lancia Musa è arrivata lungo la discesa di via Torrione falciandopedoni. Due di loro sono stati sbalzati con violenza in aria e poi sono ricaduti sull'asfalto. Uno di essi, Gabriele M., di 81 anni, ex carabiniere, èsul colpo. Ferita invece una donna, trasportata all'ospedale di Lanciano.

