Chiese ai giovani di alzarsi dal divano È un esempio per me

Nel 2013 Filippo Foietta, giovane seminarista originario di Santa Sofia, raccontava la Giornata mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro – la prima con Papa Francesco – con un diario quotidiano che scriveva per il Carlino dal Brasile. Dopo quasi dodici anni, Filippo (nella foto) è diventato sacerdote (è parroco della Pianta) e, partendo proprio da quell'esperienza, riflette ancora per il nostro giornale su Francesco e sul suo pontificato.Dopo la grande emozione provata la sera dell'elezione di Papa Francesco e il suo primo "buonasera", diventò per me ancora più importante partecipare alla Gmg a Rio, lo stesso anno. Ero in seminario da poco, le Giornate mondiali della Gioventù erano state importanti per me, sarebbe stata un'ottima occasione. In effetti fu emozionante la veglia, sulla spiaggia di Copacabana gremita.

