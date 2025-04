Chiesa perde la Premier e va via lo prende una big italiana

Il Liverpool vincerà la Premier League ma lui potrebbe non vincerla. Ma l'Italia lo chiama, e per Federico Chiesa c'è ancora voglia di prendersi la scena

A Liverpool sono già pronti i cori, gli striscioni, le birre ghiacciate. Se tutto fila liscio, domenica sarà giorno di festa. Arne Slot, arrivato tra mille dubbi dopo l'addio di Klopp, potrebbe prendersi la Premier al primo colpo. Una cosa che riesce solo a pochi. Tipo Conte, Ranieri, Mourinho, Ancelotti e Pellegrini. Quelli con l'aria da "ce l'avevo scritto in fronte".

Ci sarà chi festeggerà da dentro il campo e chi dalla panchina. E poi c'è chi starà lì, con lo sguardo un po' perso, ad applaudire per educazione. Uno spettatore di lusso, ma pur sempre spettatore.

