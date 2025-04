Chiellini Juve già pronto per lui un nuovo ruolo al fianco di Giuntoli Cosa succederà a partire dalla prossima stagione

Chiellini Juve, già pronto per lui un nuovo ruolo al fianco di Giuntoli! Cosa succederà a partire dalla prossima stagione: il piano del club bianconeroArrivano conferme dopo le voci circolate in queste ultime settimane circa un nuovo ruolo che Giorgio Chiellini dovrebbe avere a partire dalla prossima estate in Juventus.Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport l’ex difensore dovrebbe avere un ruolo nodale nel cambiamento interno della società bianconera, che pensa di affidargli un ruolo decisamente più operativo al fianco di Giuntoli rispetto all’attuale ruolo di rappresentante istituzionale. .com Juventusnews24.com - Chiellini Juve, già pronto per lui un nuovo ruolo al fianco di Giuntoli! Cosa succederà a partire dalla prossima stagione Leggi su Juventusnews24.com , giàper lui unaldi: il piano del club bianconeroArrivano conferme dopo le voci circolate in queste ultime settimane circa unche Giorgiodovrebbe avere aestate inntus.Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport l’ex difensore dovrebbe avere unnodale nel cambiamento interno della società bianconera, che pensa di affidargli undecisamente più operativo aldirispetto all’attualedi rappresentante istituzionale. .com

