Chiara Ferragni torna ad attaccare Fedez nuove rivelazioni sui tradimenti

Chiara Ferragni continua a raccontarsi sui social, da tempo il suo mondo. Su TikTok ha condiviso nuove rivelazioni sulla fine del suo matrimonio con Fedez. Un grande dolore per l’imprenditrice digitale, arrivato nel bel mezzo dello scandalo del pandoro che ha danneggiato la sua carriera. Un grande dolore che ancora oggi fa male.Le rivelazioni di Chiara Ferragni sul divorzio con Fedez“Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Ci avete costruito un impero sui Ferragnez e ora cerchi l’amore eterno?”, ha commentato senza pietà un’utente sul web. Parole che hanno profondamente ferito Chiara Ferragni, che però non è rimasta a guardare, anzi.“Che cosa cattiva da scrivere a una persona che ha scoperto dopo essere stata lasciata da un giorno all’altro di essere anche stata presa per il c**o per tutti questi anni”, ha risposto con schiettezza l’influencer, riferendosi così alle famigerate scappatelle di Fedez tra cui la presunta storia clandestina con Angelica Montini. Dilei.it - Chiara Ferragni torna ad attaccare Fedez, nuove rivelazioni sui tradimenti Leggi su Dilei.it Nessuna intervista in tv o su qualche patinata rivista,continua a raccontarsi sui social, da tempo il suo mondo. Su TikTok ha condivisosulla fine del suo matrimonio con. Un grande dolore per l’imprenditrice digitale, arrivato nel bel mezzo dello scandalo del pandoro che ha danneggiato la sua carriera. Un grande dolore che ancora oggi fa male.Ledisul divorzio con“Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Ci avete costruito un impero sui Ferragnez e ora cerchi l’amore eterno?”, ha commentato senza pietà un’utente sul web. Parole che hanno profondamente ferito, che però non è rimasta a guardare, anzi.“Che cosa cattiva da scrivere a una persona che ha scoperto dopo essere stata lasciata da un giorno all’altro di essere anche stata presa per il c**o per tutti questi anni”, ha risposto con schiettezza l’influencer, riferendosi così alle famigerate scappatelle ditra cui la presunta storia clandestina con Angelica Montini.

