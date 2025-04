Chiara Ferragni torna a lanciare una frecciatina a Fedez Presa per il co per tutti questi anni

Chiara Ferragni torna a parlare della fine del suo matrimonio con Fedez, lanciando una frecciatina al rapper su Tik Tok. Comingsoon.it - Chiara Ferragni torna a lanciare una frecciatina a Fedez: "Presa per il c**o per tutti questi anni'' Leggi su Comingsoon.it a parlare della fine del suo matrimonio con, lanciando unaal rapper su Tik Tok.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiara Ferragni torna da Dubai e trova un mazzo di rose rosse: la sorpresa per San Valentino - Neanche il tempo di arrivare a Milano dopo il viaggio a Dubai, e Chiara Ferragni è (sempre) pronta a fare una storia sui social. Questa volta l’occasione sono i festeggiamenti per San Valentino. L’influencer allo scoccare della mezzanotte ci tiene a far sapere ai propri 28 milioni di follower che c’è chi l’ha pensata in questo giorno dedicato all’amore. Ferragni sfoggia infatti un mazzo di rose rosse e un sorriso che non riesce a nascondere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Chiara Ferragni torna alle sfilate dopo un anno: alla Milano Fashion Week con la schiena nuda - Chiara Ferragni è stata invitata alla sfilata-evento di Dsquared2, che oltre a presentare la nuova collezione ha anche festeggiato i suoi 30 anni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chiara Ferragni torna alla Fashion Week dopo 1 anno e mezzo: "Emozionata" - Chiara Ferragni è tornata alla Milano Fashion Week, in prima fila alle sfilate, dopo un anno e mezzo dal caso (mediatico e giudiziario) del Pandoro Balocco. L'imprenditrice è apparsa alla sfilata di Dsquared2, martedì sera, indossando un top nero con fili di perline e pantaloni strappati... 🔗milanotoday.it

Chiara Ferragni torna a lanciare una frecciatina a Fedez: Presa per il c**o per tutti questi anni''; Chiara Ferragni, la stoccata (pesantissima) a Fedez: Mai più. E parla per la prima volta di Tronchetti Provera; Fedez, rap contro tutti: attacco totale anche a Chiara Ferragni; Ferragni contro Fedez e Garance Authié: il rapper provoca Chiara dopo la polemica sul commento? Il video. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiara Ferragni torna a lanciare una frecciatina a Fedez: "Presa per il c**o per tutti questi anni'' - Chiara Ferragni torna a parlare della fine del suo matrimonio con Fedez, lanciando una frecciatina al rapper su Tik Tok. 🔗comingsoon.it

Chiara Ferragni torna single, è finita la love story con Giovanni Tronchetti Provera - Sembra che sia finita la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, tutti i retroscena sulla rottura. 🔗msn.com

“Stanno tutti festeggiando” Chiara Ferragni, amore al capolinea: l’imprenditrice torna single - Scopri le ultime novità sulla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Incertezze e reazioni sorprendenti circondano la loro rel ... 🔗bigodino.it