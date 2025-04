Chi sono i 40 amici del Papa che lo accoglieranno a Santa Maria Maggiore senza fissa dimora migranti e detenuti

senza fissa dimora, migranti, donne vittime di tratta, detenuti e trans. Ognuno con un rapporto personale con Jorge Mario Bergoglio. Saranno in quaranta, tutti amici di Papa Francesco, ad accogliere la sua salma all’arrivo a Santa Maria Maggiore dopo il funerale.Ci sarà A.N. cittadino italiano di 74 anni: cattolico, senza fissa dimora, accolto presso un centro di prima accoglienza della Caritas da due anni e mezzo. Ma anche C. B., separato, accolto presso un centro di prima accoglienza da quattro mesi.Con loro anche un giornalista freelance, in fase di separazione e accolto presso un centro di prima accoglienza da sei mesi. Arriva dall’Egitto un altro degli amici di Francesco, cristiano ortodosso. Ma l’ultimo abbraccio arriverà anche da un rifugiato curdo turco di 31 anni, musulmano, in Italia dal 2022. Ilfattoquotidiano.it - Chi sono i 40 amici del Papa che lo accoglieranno a Santa Maria Maggiore: senza fissa dimora, migranti e detenuti Leggi su Ilfattoquotidiano.it , donne vittime di tratta,e trans. Ognuno con un rapporto personale con Jorge Mario Bergoglio. Saranno in quaranta, tuttidiFrancesco, ad accogliere la sua salma all’arrivo adopo il funerale.Ci sarà A.N. cittadino italiano di 74 anni: cattolico,, accolto presso un centro di prima accoglienza della Caritas da due anni e mezzo. Ma anche C. B., separato, accolto presso un centro di prima accoglienza da quattro mesi.Con loro anche un giornalista freelance, in fase di separazione e accolto presso un centro di prima accoglienza da sei mesi. Arriva dall’Egitto un altro deglidi Francesco, cristiano ortodosso. Ma l’ultimo abbraccio arriverà anche da un rifugiato curdo turco di 31 anni, musulmano, in Italia dal 2022.

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Ho visto il pelo nero e me lo sono trovato addosso. Un dolore forte, mi sono mancate le forze”. Gatto precipita dal terzo piano in testa ad un’ex concorrente di Amici - Zita Fusco, ex allieva e aspirante attrice della prima edizione di “Amici”, si è ritrovata improvvisamente in ospedale dopo che un gatto nero di sette chili le è piombato in testa dal terzo piano, mentre era in fila davanti a una pasticceria di Milano. “Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene”, ha raccontato al quotidiano Il Piccolo. Il marito, presente al momento dell’incidente, ha descritto il suono dell’impatto come “un mattone caduto giù”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Chi sono gli amici e chi gli avversari nell’Indo-Pacifico? Report Ispi - Nel cuore della competizione globale per il futuro dell’ordine internazionale, l’Indo-Pacifico si impone come il nuovo epicentro delle alleanze strategiche, delle tensioni geopolitiche e delle sfide alla stabilità. In una regione segnata dall’ascesa assertiva della Cina, dalla minaccia nucleare nordcoreana e dalle nuove convergenze tra Mosca, Pechino e Pyongyang, le grandi potenze – dagli Stati Uniti al Giappone, passando per i partner europei – rispondono con una rete sempre più fitta di cooperazioni flessibili e mirate. 🔗formiche.net

Ad Amici 24 la prof Pettinelli lancia un guanto di sfida ad Antonia, lei: “Sembro un clown, non sono io” - La prof Pettinelli ha lanciato un guanto di sfida ad Antonia, da eseguire contro Trigno, in vista della prossima puntata del Serale. Scoperto il brano (Fenomeno di Fabri Fibra), la cantante ha subito reagito: "Non sono credibile, mi vedo con un naso rosso e la parrucca da clown".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi sono i 40 amici del Papa che lo accoglieranno a Santa Maria Maggiore: senza fissa dimora, migranti e…; Papa Francesco, 250mila persone hanno omaggiato la salma. Chiusa la bara del pontefice; Raffaella di Amici: Papà ha avuto un infortunio sul lavoro, forse non avrà più un piede; Emanuel Lo: «Sono un papà felice. La sorpresa a Giorgia a Sanremo? Sentivo che ne aveva bisogno». Lorella Cucc. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chi sono i 40 amici del Papa che lo accoglieranno a Santa Maria Maggiore: senza fissa dimora, migranti e detenuti - Senza fissa dimora, migranti, donne vittime di tratta, detenuti e trans. Ognuno con un rapporto personale con Jorge Mario Bergoglio. Saranno in quaranta, tutti amici di Papa Francesco, ad accogliere ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Cambio programmazione Mediaset 26 aprile: funerali del Papa al mattino, Amici 24 non salta - I funerali di Papa Francesco saranno trasmessi in diretta su Canale 5 con uno speciale del Tg5 a partire dalle 8:40 ... 🔗it.blastingnews.com

«Così gli amici musulmani pregano per il Papa che soffre» - Ma soprattutto prega per il Papa». Il cardinale Cristóbal López Romero dà per sottinteso chi siano i “vicini di casa” della comunità ecclesiale in Marocco: sono gli «amici musulmani». 🔗msn.com