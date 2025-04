Chi siamo e da dove veniamo al Pio X una conferenza sulla storia genetica del Italia

delle radici più profonde della presenza umana nella penisola Italiana: è quanto propone il Collegio vescovile Pio X di Treviso con la conferenza del dottor Giacomo Moro Mauretto, biologo evoluzionista, divulgatore. Trevisotoday.it - Chi siamo e da dove veniamo, al Pio X una conferenza sulla storia genetica dell'Italia Leggi su Trevisotoday.it Un affascinante viaggio nel tempo, lungo oltre un milione di anni, alla scopertae radici più profondea presenza umana nella penisolana: è quanto propone il Collegio vescovile Pio X di Treviso con ladel dottor Giacomo Moro Mauretto, biologo evoluzionista, divulgatore.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ai controlli presso l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino hanno dichiarato di essere arrivati a Roma per le celebrazioni dell'anno santo, ma in realtà nei bagagli da stiva dei due 'pellegrini', i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno trovato 32 panetti di cocaina per circa 35 chili di sostanza stupefacente.Continua a leggere 🔗fanpage.it

di Redazione JuventusNews24Inzaghi orgoglioso della sua Inter dopo la vittoria contro il Feyenoord: tutte le dichiarazioni dell’allenatore Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Feyenoord Inter, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha analizzato il successo dei rivali della Juve. LA RISPOSTA DELLA SQUADRA, CHE SEGNALE E’? – «Sapevamo che dovevamo fare una grande partita, siam stati bravi. 🔗juventusnews24.com

La Cgil nel pubblico è primo sindacato con una crescita di consenso. E’ emerso dalle votazioni per il rinnovo delle RSU in tutti i comparti del pubblico impiego (sanità, enti locali, funzioni centrali) e della scuola, università e ricerca. "Alle elezioni – commenta Marco Blanzieri, segretario generale Funzione Pubblica – hanno partecipato dieci mila persone a Ferrara. Si tratta di una dimostrazione democratica importante, si è superato il 70% dei votanti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Chi siamo e da dove veniamo, al Pio X una conferenza sulla storia genetica dell'Italia; Dal Dna alla storia, al Liceo Pio X una conferenza per capire le nostre origini. L'evento con Giacomo Moro Mauretto; Dal Dna alla storia, al Liceo Pio X una conferenza per capire le nostre origini. L'evento con Giacomo Moro Mau; L’esercito dei “servitori” alla kermesse in San Pio X. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dal Dna alla storia, al Liceo Pio X una conferenza per capire le nostre origini. L'evento con Giacomo Moro Mauretto - TREVISO - Martedì 29 aprile alle 18, al Collegio Pio X, si terrà una conferenza aperta alla cittadinanza dal titolo evocativo: “Chi siamo ... 🔗msn.com