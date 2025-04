Formiche.net - Chi ha vinto davvero il 25 aprile. La riflessione di Sisci

A 80 anni dalla fine del Fascismo l’Italia non pare avere ancora trovato una visione unitaria su quello che fu la sua partecipazione alla guerra e soprattutto la fine e l’eredità del conflitto. La verità storica è certamente complicata: l’Italia fu divisa su fascismo e anti-fascismo, e il Paese continua a essere diviso.Una cosa molto diversa da quello che accade, e accadde, con i due altri alleati del tempo. Germania e Giappone hanno fatto i conti con la sconfitta e con la loro partecipazione criminale.Gli oppositori in Germania o in Giappone furono pochissimi, isolati. I generali che attentarono a Hitler nel 1944 fino a poco prima si erano battuti come leoni per lui. Lo stesso in Giappone: gli ammiragli non volevano la guerra con l’America, ma al conflitto lottarono senza riserve.Forse proprio quella partecipazione netta non permise alla fine del conflitto di sgusciare via dalle proprie responsabilità.