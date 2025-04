Chi fomenta odio va espulso Speranzon contro gli Imam

Speranzon attacca gli Imam che fomentano l'odio. Dopo il caso Mahmud, non si placa la polemica e il senatore di Fratelli d'Italia chiede l'espulsione di chi alimenta l'odio contro il nostro Paese. "Quando un Imam usa la religione per attaccare lo Stato e fomentare odio verso le istituzioni, diventa un pericolo pubblico. Arif Mahmud, presidente dell'associazione "Ittihad", ha superato ogni limite: paragonare il sindaco Brugnaro a un maiale e definire dal suo pulpito marcio e corrotto l'Occidente non è libertà di espressione, è istigazione alla radicalizzazione. Non stiamo parlando di protesta ma di strategia fanatica per colpire l'integrazione e spingere i bengalesi verso il rifiuto dell'Italia. Questi personaggi vanno espulsi senza esitazione. E se avessero la cittadinanza italiana meriterebbero di perderla.

