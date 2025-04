Chi erano i sette fratelli Cervi e perché ricordiamo il loro sacrificio

sacrificio legati alla resistenza durante il secondo conflitto mondiale c'è quello legato alla vicenda dei fratelli Cervi. La loro storia è quella di sette giovani uomini, figli di contadini emiliani, che, in uno dei momenti più bui della Storia, hanno deciso di opporsi al fascismo con coraggio e determinazione, fino al sacrificio estremo. Ancora oggi, dunque, il loro nome è sinonimo di libertà, giustizia e spirito di lotta. Valori che dovrebbero essere tramandati alle nuove generazioni.Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore sono i figli di Alcide Cervi e Genoeffa Cocconi, contadini di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Cresciuti in una famiglia con forti valori di solidarietà, cultura contadina e apertura sociale, i sette fratelli hanno naturalmente abbracciato gli ideali antifascisti.

