Chi erano Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi dal vicino a Volvera spunta il movente passionale

Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi a coltellate dal vicino di casa Andrea Longo a Volvera: indagini in corso sul movente Notizie.virgilio.it - Chi erano Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi dal vicino a Volvera: spunta il movente passionale Leggi su Notizie.virgilio.it a coltellate daldi casa Andrea Longo a: indagini in corso sul

Chi erano Chiara Spatola e Simone Sorrentino, uccisi dal vicino di casa a Volvera: stavano per trasferirsi - Chiara Spatola, 28 anni, e il fidanzato Simone Sorrentino, 23, entrambi operai, uccisi a coltellate dal vicino di casa Andrea Longo, a Volvera (Torino): stavano per trasferirsi a Rivalta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Simone Sorrentino e Chiara Spatola, chi sono i due giovani uccisi dal vicino Andrea Longo: lui si è suicidato accoltellandosi alla gola - Erano entrambe molto giovani le vittime del duplice omicidio di Volvera (Torino): Simone Sorrentino aveva 23 anni, Chiara Spatola 28. A ucciderli sarebbe stato un camionista di 34 anni, Andrea Longo,... 🔗leggo.it

