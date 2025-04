Metropolitanmagazine.it - Chi è Pietro Parolin, il possibile prossimo Papa e gli altri nomi “forti”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo l’annuncio della sua morte, in questi giorni fra i milioni di credenti (ma anche di non credenti) la domanda più frequente è chi sarà il. Un quesito che non può trovare una risposta immediata, in quanto la Chiesa degli ultimi 12 anni – se si guarda la composizione del collegio cardinalizio – è profondamente cambiata.In 12 anni di Pontificato,Bergoglio ha indetto ben 11 concistori, creando oltre 100 nuovi porporati. Nel corso del tempo alcuni hanno superato la soglia di età per entrare in conclave (80 anni) e addirittura alcuni sono ormai deceduti. Per contro, i circa 120 elettori attuali provengono un po’ da tutto il mondo. Stante la demografia più vivace in certi continenti, il collegio cardinalizio attuale annovera più ecclesiastici dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe.